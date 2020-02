Antsla valla aasta teo saatis korda kohalik gümnaasium

Õppeasutuse uuenduslikku ja mitmekesist tegevust on märgatud erinevates valdkondades, paljud koolid üle Eesti on käinud Antslas kogemusi saamas.

Kohaliku elu edendaja Helger Kavant on mees, kes on olulise osa oma elu viimasest seitsmest aastast pühendanud teatri toomisele ja loomisele Lõuna-Eestisse. Ta on andnud teatritegevusele kogu oma hinge, kuldsed käed ja vaba aja.