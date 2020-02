Vald sai uue meediaspetsialisti

Lea Margus on omandanud Tartu Ülikoolis infokorralduse eriala aastal 2018. Praktiline kokkupuude ajakirjandus- ja kommunikatsioonitööga on Margusel ajalehtede Valgamaalane ja Lõuna-Eesti Postimees toimetuses reporterina töötamise ajast. Lisaks teeb ta aeg-ajalt kaastööd vallalehele Tõrva Teataja.

Varasemalt on Lea Margus töötanud Valga Keskraamatukogus, kuid praegusele eelnenud amet oli siiski hoopis teisest valdkonnast. „Meediaspetsialistiks kandideerimise ajal töötasin ametikohal, mis on seotud tehniliste teadmiste ja tootmisseadmetega, omamoodi põnev ja tõsiseid väljakutseid pakkuv. Arvan ikka, et iga eelmistest erinev töökogemus rikastab meid ja avardab silmaringi, lisaks olen saanud veendumuse, et paljud oskused on lihtsalt äraõppimise kaugusel“.