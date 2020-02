Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik kandideerib elutöö preemiale

Raimu Hanson on Tartu Postimehe ajakirjanik. Ta on avaldanud luulet, kirjandus-, teatri- ja muusikaarvustusi, vesteid, humoreske, portreelugusid, intervjuusid ja reportaaže.

Elutöö preemia määratakse inimesele, kes on pikema aja jooksul oluliselt edendanud Eesti ajakirjandust kas ajakirjanikuna või meediaorganisaatorina. Preemia eeldab, et saaja on küpses eas inimene - vähemalt 50 aastat vana. Elutöö preemia suurus on 5000 eurot.