Traagilise põlengu põhjustas tuhapott

Ta meenutas, et Eestis on varemgi hukkunud inimesi tulekahjudes, mille süütab metallist ämbri või kilekotiga tuppa või esikusse pandud kuum tuhk. «Koldest võetud tuhk tuleb panna jahtuma eemale süttivatest materjalidest. Kõige parem on see viia õue, ehitistest eemale. Kuumad söed võivad soodsatel tingimustel hõõguda tuhas isegi nädal aega,» rõhutas Kiik.