Valgalanna sai presidendilt rahvaluule kogumispreemia

President Kersti Kaljulaid tunnustas täna Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis rahvaluule kogumispreemiate laureaate. Nende seas on ka valgalanna Ellen Muru.

Kõrge tunnustuse pälvis Muru sisuka koostöö eest Eesti rahvaluule arhiiviga aastatel 2013–2019. Arhiivile on ta jaganud näiteks meenutusi oma lapsepõlvemängudest. Tema sisukaid ja viimistletud töid on esile tõstetud mitmel rahvaluule kogumisvõistlusel.

Aastaid Valga õmblusvabrikus töötanud naine on muu hulgas kogunud ka mälestusi kunagisest tööpaigast ja seadnud sellest kokku ka näituse Valga muuseumis aastal 2013. Aastaid on ta aktiivselt kaasa löönud Valga muuseumisõprade seltsi tegemistes ja on seltsi välja antud Valga aukodanikke tutvustava raamatu üks autoritest. Samuti on Muru tegelenud oma suguvõsa uurimisega.

Samuti pälvis preemia Tartu Ülikooli Eesti rahvaluule dotsent Tiiu Jaago aastatel 1990–2000 kogutud Järve küla, praegu Kohtla-Järve, pärimusliku ajaloo materjali üleandmise eest ning Tartu Ülikooli tudengite rahvaluulekogumisele ja -uurimisele ärgitamise eest aastatel 1985–2018. Kolmanda preemia sau metsanduse arendaja, looduskaitsja ja pärandkultuuri uurija Lembitu Tverdjanski silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2015–2018. Tverdjanski sai ka peapreemia kogumisvõistlustel «Esemed meie rännakuil» (2019).

«Suur tänu kõigile kes on aidanud jäädvustada oma kodukandi ja teistegi kantide rõõmusid, olusid – kogu meie pärandkultuuri, ütles president Kersti Kaljulaid tänasel tunnustamisel. «Nii saavad inimesed ja lood igavese elu – mida saame hiljem tsiteerida ja tõlgendada. Ja tulevastele põlvedele on need ukseks meie ja meie eelkäijate juurde, aidates mõista, millest mõeldi, mille pärast muretseti, mille pärast rõõmustati, ja milline üldse oli eesti keel,» lisas riigipea.

«Kui on vaja mõelda, siis rahvaluule arhiivi abil on võimalik varasemate põlvedega vestelda ja seegi võib anda häid ideid tuleviku mõtestamiseks. Ka suur osa meie tänasest kultuurist, mida isegi võiks nimetada popkultuuriks, ka selles on ju rahvaluulel ja selle kogumisel oma roll,» lisas ta.