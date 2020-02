Mis saab liigast diskvalifitseeritud Valga korvpallimeeskonnast?

Tellijale

Meeskonda pidi täna ootama mäng TalTechiga, ent hommikul teatasid nad alaliidule, et mängule ei tule. See on juba teine järjestikune mäng, mille võistkond vahele jätab. Liiga juhend ja korvpallimäärustik näevad kahe loobumisvõidu korral ette diskvalifitseerimise.