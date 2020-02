Linnapea loodab, et Rally Estoniat saab veel päästa

Rally Estoniat on toetanud Eesti valitsus, ettevõtjad, Lõuna-Eesti omavalitsused ja Tartu linn. Ka selleks aastaks on Tartu linna eelarves ette nähtud toetus selle suursündmuse korraldamiseks.

«Rally Estonia kui spordielu tippvõistlus on populariseerinud autosporti, tugevdanud Eesti rahvusvahelist tuntust ja elavdanud oluliselt Lõuna-Eesti turismisektorit,» rääkis Urmas Klaas. Linnapea taunib autospordiliidu tegevust, mis on viinud otsuseni jätta ära tipptasemel suurüritus.

«Urmo Aava ja tema meeskond on teinud väljapaistvat ja väsimatut tööd Rally Estonia korraldamisel ning Tartu linnal on olnud nendega suurepärane koostöö. Kogu Eesti on sellest tippsündmusest ainult võitnud. Tartu linn on jätkuvalt Rally Estoniale avatud, jagades korraldajate visiooni tuua Eestisse WRC-etapp,» ütles Klaas.