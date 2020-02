Piigaste pansionaat saab uue omaniku

Eakate hooldekodude operaatorettevõte Südamekodud omandas Piigaste pansionaadi. 1. aprillist tegutseb Põlvamaal Kanepi vallas asuvas Piigaste mõisakompleksis Piigaste Südamekodu, mis on hooldekodude keti kuues hooldekodu.

«Meie eesmärk on Piigaste mõisas hakata pakkuma keskmisest kõrgema kvaliteedistandardiga hooldus- ja vaba aja veetmise teenuseid eakatele. See tähendab, et eakatekodu saab juurde personali ja laieneb eakatele pakutavate teenuste ring,» ütles ettevõtte Südamekodud juhataja Martin Kukk.