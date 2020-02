Ravijuht koroonaviirusest: paanika on täiesti üle võlli

Neljapäeval tuvastati Eestis esimene koroonaviiruse juhtum. Oma lähedaste seas koroonajuhtumist teada saanud iraanlane helistas kurgus kipituse tundmise järel ise numbril 112 ja ta toimetati Lääne-Tallinna keskhaiglasse.

Võru külje alla asuva Lõuna-Eesti haigla ravijuht Agnes Aart lausus, et paanikaks pole siiski põhjust. «See paanika on täiesti üle võlli. Ega see koroonaviirus ei ole lõppkokkuvõttes midagi muud kui gripp. Väga palju inimesi tõenäoliselt põeb seda. Mina isiklikult arvan, et see on juba kindlasti üle maailma palju rohkem laiali, kui seda täna diagnoositud on.»

Aart lausus, et diagnoos pannakse siis, kui inimesed satuvad haiglasse ja on raskemas seisundis. Kui kõiki kergemaid juhte ei tuvastata, paistavadki esialgused suremuse suhtarvud suured. «Me täpselt ei tea kõiki haigestunuid. Gripile meil on igas haiglas kiirtestid olemas. Tavaliselt inimene põeb seda nagu grippi või üht viirushaigust. Enamik paranevad ja polegi probleemi.»

Kiirabi sõidutab edasi

Ta lisas, et eelkõige tuleks haigestunutel kodus püsida. «Kuna paanika on nii suureks aetud, siis inimesed tahaks abi saada, pöörduda. Tegelikult on iga viirushaiguse puhul esimene asi: peaks olema kodus. Et mitte teisi nakatada, rahulikult põdeda. Viirushaigused saavad saatuslikuks inimestele, kellel on rasked kroonilised haigused. Ärge külastege reisilt tagasi tulles krooniliselt haigeid vanu inimesi.»

Põlva haigla juht Margot Bergmann ütles, et haigeid Lõuna-Eestis ravima ei hakata, kuna selleks on ette valmistatud neli suuremat haiglat: Tartu Ülikooli kliinikum, Pärnu haigla, Narva haigla ja Lääne-Tallina keskhaigla nakkuskliinik. «Kui meil peaks see juhtuma, peame sellise patsiendi Tartu Ülikooli kliinikumi ära suunama.»

Vajadusel inimene isoleeritakse ja saadetakse edasi kiirabiga. «Oleme isikukaitse vahendite poolelt valmis.»

Agnes Aart lisas, et analüüse tehakse vaid Tallinnas. «Proove saab küll võtta teistes kohtades. Terviseametiga logistikat veel täpsustame, millistel juhtudel peame analüüsi võtma ja millistel mitte.»

Valga haigla juht Margus Ulst lausus, et mingeid erivahendeid nagu skafandrid ei hakata kasutusele võtma. Nõutud mahus on haigla valmis. «Isolaatorid on. Ega seal ekstra kaitsevahendeid ei ole, on kaitsemask. Neid meil on. Ülikondi ei ole. SARSI epideemia ajal kunagi ammu Tartusse prooviks muretseti, aga läks üle ja paanika hajus.»

Desinfitseerimisvahendeid ja maske napib