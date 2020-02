Vene hingest eesti kuues, Rakvere moodi

Lavastaja sõnul on «Onu Vanja» ühe pere lugu, mis esmapilgul tundub lihtsana, kuid Tšehhovi puhul oleks selline hinnang kuritegu.

«See näitemäng on üks sügavamaid ja inimlikumaid draamatekste, mida seni olen pidanud lavastama,» tõdes Neuhaus. «See lugu räägib ka armastusest, üldinimlikest suhteprobleemidest, aga eelkõige inimesest, kes on tahtnud elada oma elu võimalikult hästi ning ühel hetkel küsib ta iseendalt: mida ma elult tahan? See võiks panna ka publikut pärast etendust küsima, mida nemad elult tahavad.»