Õhtujuhtimine kujunes 12-tunniseks tööpäevaks

Lüüs ütles, et see oli geograafiliselt erandlik õhtujuhtimine, kuna lõviosa selliseid töid on tal pigem Tallinnas või Tartus. «Kuna aga kunagine Tartu kunstigümnaasiumi (praegune Variku kool, kus Lüüs õppis – toim) huvijuht Ivi Tigane oli mulle juba vist viis korda varem sarnase kutse saatnud, kuid seni polnud saanud aegu klappima, sai seekord lõpuks positiivselt vastatud.» Praegu on Tigane Valga vallavalitsuse haridusspetsialist.