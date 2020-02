Eesti Laulu finalistid kiidavad Lõuna-Eestit

Valtri eredaimad puhkusehetked on olnud Setomaal, kus ta on viimasel ajal palju käinud. «Seal on tõesti teistsugune kultuur ja inimeste lähenemine elule tundub olevat natukene teistsugune.» Matvei lisas: «Jah, erinevus kultuuriliselt on väga suur. Mõtled küll, et Eesti riik on väga väike, aga üks päev oled ühtede inimestega, teine päev Setomaal, kes on täitsa teisest puust. Nendega suhtlemine ja vaatamine, mis elu nad seal elavad, on omaette väärtus.»