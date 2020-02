Tegus vanahärra ammutab jõudu spordist ja külaelust

Tellijale

Kui Voldemar Tasale Lutsu tallu külla jõudsime, tervitas meid uksel tema kaasa Eike, kes ütles, et Volli peaks vist õues olema, ja heitis pilgu aknast välja. Nii oligi. Tegus härra parandas parajasti koos kahe abilisega kuuri katust. Nii tuligi naisel kärmelt meest tuppa kutsuma minna. Peagi astuski peremees üle ukse sisse. «Töö sai peaaegu valmis,» nentis ta rahulolevalt.

Sellest, et Voldemar Tasa harva toas püsib, andis tunnistust trepi küljes rippuv silt, mille ühel küljel kirjas «Mees jooksus» ja teisel «Mees trennis». Peremees ise ütles selle kohta, et tegu on motivatsiooni küsimusega: «Kas lähed trenni või lähed lihtsalt jooksma.»