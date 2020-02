Tellijale

Milline on hiilgav äriidee?

Paigas peavad olema kõik komponendid. Esimesel kohal on meeskond. Kui vaatad neile silma, on kohe näha, kas nad ise usuvad sellesse. Äri ülesehitamine võib olla üsna konarlik teekond, mis nõuab palju pingutust. Väga oluline on seega oma panus, tahtmine ja kirg tegeleda just oma asjaga.