Ülembsootska ajas Vaino segadusse

Kui kätlemistseremooniat kommenteerinud Urmas Vaino oli välja hõiganud, et tegu on setode ülembsootskaga, lõi ta äkki kahtlema ja lisas, et pole kindel, kas Järvelill on ikka jätkuvalt Peko asemik maa peal. «Aga vast ikka on,» võttis ta teema kokku.