Kunagi hoiatati lapsi, et enne kui aasta esimene äike pole müristanud, on kevadine maa mürgine ja seetõttu ei tohi enne pikset ka paljajalu ringi lipata või maha istuda. Võimalik, et kuna sel talvel lund polnudki, tuleb seegi vanarahva tarkus ümber mõtestada.