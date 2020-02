Häirekeskuse Lõuna keskust asub juhtima Helmer Hallik

„Helmer tunneb väga hästi Lõuna regiooni ja on tuttav kõigile Häirekeskuse peamistele koostööpartneritele selles piirkonnas. On oluline, et Häirekeskuse huvid oleksid esindatud parimal võimalikul moel ja tugeva regionaalse võrgustikuga on seda tööd oluliselt lihtsam teha. Lisaks sellele omab Helmer põhjalikke teadmisi sotsiaalprobleemidest ja nende mõjust siseturvalisusele. On selge, et Häirekeskusest abi otsivate inimeste probleemide juurpõhjus ei peitu vaid Häirekeskuse, politsei, pääste või kiirabi vastutusalas. Need probleemid nõuavad laiapindset tegevust tihedas koostöös eri osapooltega. Usaldan Helmeri võimekust nende küsimustega tegelemisel ja olen kindel, et tema teadmised ning oskused viivad Häirekeskust tervikuna edasi väga mitmes olulises teemas,“ ütles Alvela.