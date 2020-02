Kagu politseijaoskonda hakkab juhtima Tamar Tamm

Ta jätkas: «Meelis Saarepuu on suutnud kriminaalbüroos panna kõik ühiste eesmärkide nimel pingutama ning on pakkunud tuge ka jaoskondade uurimisüksustele ja hoolitsenud nende professionaalsete oskuste arendamise eest.»

Prefekt usub, et Tamar Tamm on oma tasakaalukusega Kagu jaoskonnale hea liider. «Ka on ta piirivalvebüroo juhina omandanud oskuse, kuidas saada hakkama allüksuste juhtimisega, mis tegutsevad üheteistkümnes erinevas asukohas. Ei saa unustada, et Kagu jaoskond asub ühelt poolt idapiiril, teisalt aga lõunapiiril, mis toob kaasa vajaduse lüüa kaasa muuhulgas ka piirivalve tegevustes. Olgu siinkohal näiteks Schengeni kompensatsioonimeetmete kohaldamine. Selles osas saab Tamar oma teadmistega jaoskonna arendamisel ise eestvedajaks olla,» põhjendas Koppel.