Üle 40 käsipallinoore osaleb Põlvas talendilaagris

Nagu septembriski, juhendab noori lisaks kohalikele treeneritele Euroopa Käsipalliliidu (EHF) poolt Hispaania ekskoondislane Carlos Prieto. Veel tänagi Saksamaal palliv 40-aastane joonemängija on vägagi tituleeritud. Lisaks Pekingi olümpiapronksile on Prieto klubikäsipallis võitnud kolmel korral Euroopa Meistrite liiga FC Barcelona ja BM Ciudad Reali koosseisus, teatas käsipalliliit.

«Oleme kaks päeva kõvasti tööd teinud ja tunnistan, et olen rahul sellega, mida näen. Sügisega võrreldes on kõik teinud suuri edusamme, eriti avaldub see tütarlaste puhul, mis on mõistetav, sest nende algne tase oli noormeestest veidi madalam,» tunnistas Hispaania, Saksamaa, Taani, Sloveenia ja Šveitsi tippklubides mänginud Carlos Prieto.

«Kõige tähtsam, mida jälgin, on just nälg teadmiste ja uute oskuste järele. Mind ümbritsevad siin igal treeningul rõõmsad, keskendunud ja motiveeritud näod. Noored mõistavad, kui tähtis on õppida uusi elemente või mõelda kaasa uute ideedega. Loomulikult ei lähe nad siit koduklubisse tagasi supertähtedena, aga kindlasti pisut targematena,» arvas Prieto.

«Ma ise alustasin tõsisemalt mängimist alles 16-aastaselt ja juba aasta hiljem sain FC Barcelonas profilepingu, aga see on erandlik. Laagris olevate noorte vanus ehk 15-16 on ülitähtis aeg käsipalluri elus. Füüsilist ja taktikalist poolt saab hiljem arendada, aga tehnilised pisiasjad peab selles vanuses selgeks saama,» kinnitas hispaanlasest EHF-i koolitaja.

Teistkordselt osales koolitajana U16 talendilaagris ka endine tippajakirjanik ja tänane Eesti Olümpiakomitee meediaprojektide juht Merili Luuk. Ta viis läbi loenguid, kus käsitleti suhtlemisoskust, õpetati noori andma teleintervjuud ning räägiti sportlase isikliku kuvandi ehk brändi arendamisest.

«Olen väga positiivselt üllatunud, mida siinsetes loengutes kogen. Stereotüüp, et noored ei oska või ei taha rääkida, on kindlasti murtud. Need noored käsipallurid on avatud ja ei karda olla ausad. Kui kaamera ees mikrofon neile ette panna, tuleb tore, ehe ja asjalik jutt,» rõõmustas Luuk noorsportlaste üle.

«Oleme siin palju rääkinud ka sellest, kuidas tarbitakse tänapäeval ajakirjandust ning selge, et see on noorte jaoks kolinud internetti ja telefoni. Usun, et meediakoolituse jaoks olekski 15-16 õige vanus. Kogemused vanemate sportlastega näitavad tihti, et ajakirjanikku kardetakse, ehkki põhjust selleks pole ja meediakajastusest võiksid võita kõik,» hindas EOK-i meediaprojektide juht.

Eesti U16 koondise talendilaagris osalejad

Neiud: Darja Belokurova, Alina Karzubova, Marina Škaljonok, Anneli Klaas, Beata Gajevskaja, Diana Laossaar, Karin Kuzmina, Angelina Samoylova (kõik SK Reval-Sport), Gertu Jõhvikas, Simona Koppel, Elle-Liis Liivas, Johanna Kalgan, Marite Klemmer (kõik HC Tabasalu), Karoliine Vijard ja Lili-Marlene Püi (mõl. HC Kehra). Treenerid Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma.