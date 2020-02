Volikogu ei andnud piirilinna korvpalliklubile loodetud raha, nende hooaeg jääb pooleli

Võlgades klubi lootis vallalt toetust saada, et muu hulgas ära maksta mängijate saamata palgad. Kuigi kaks mängu vahele jätnud meeskond sai Eesti-Läti liigast disklahvi, avaldas klubi kõneisik Meelis Kattai hiljuti lootust, et raha eraldamise ja liigalt erandi saamise korral võiks siiski õnnestuda hooaeg tagasihoidlikus koosseisus lõpuni mängida.

Keskerakondlasest vallavolinik, meeskonda läbi aastate toetanud ärimees Allain Karuse tegi kohe istungi alguses ettepaneku raha eraldamise punkt hääletamiselt maha võtta. Ta küsis, milleks kutsutakse volinikke üles seadust rikkuma, viidates, et klubi on pikalt võlgades olnud. Tema ettepanekut toetas 13, vastu oli 11 ja erapooletu kaks saadikut, seega ei tulnud raha eraldamine hääletusele.

Volinik: püütakse musta valgeks rääkida

Allain Karuse tütar, samuti keskerakonna fraktsiooni kuuluv Ester Karuse ütles oma ettekandes, et klubi puudused pole kõrvaldatud, seetõttu oli üllatav näha rahataotlust. «Alles eelmisel volikogu istungil arutasime korvpalliklubi puuduseid, milleks olid maksuvõlg maksu- ja tolliameti ees, lisaks võlg valla ees, esitamata aruanded. On selgunud, et meistriliigast sai klubi disklahvi,» lausus ta.

Valga-Valka korvpallimeeskond BC Valga-Valka / Maks & Moorits diskvalifitseeriti Paf Eesti-Läti meistriliigast, kus hoidis juba enne seda seika viimast kohta. FOTO: Kevin Koik

«Kutsutakse meid hääletama millegi poolt, mis ei ole juriidiliselt korrektne. Püütakse spordiraha kätte mängida korvpalliklubi võtmeisikutele, musta valgeks rääkida. Mängijatel on tehtud töö eest tasu saamata. Häbematult on öeldud meediale, kuidas süüdi on Valga vald, et see ei ole oma kohustusi täitnud. Klubi aastaeelarve oli 225 000 eurot. See 22 000, mis täna eelnõus oli, sellest vaid 9,7 protsenti. Meie volinikena ei peaks kindlasti muretsema, et meistriliiga korvpall meie pärast Valgast kaob,» jätkas Ester Karuse.

Hooaeg jääb pooleli

Meelis Kattai lausus, et nüüd on kindel: meeskond hooaega lõpuni ei mängi.

«Kahju, et seda ei võetud päevakorrapunkti. Kavas oli tutvustada edasist plaani. Raha on juba eraldatud niikuinii spordireservi. Küsimus on, kuidas sellega edaspidi käituda. Kas maksta mängitud aja eest asjaosalistele mingi palk ja võlad likvideerida. Aga kahjuks ei lastud selgitada seda,» lausus Kattai.

«Mõte oli mitte eraldada see raha klubile, vaid see eraldataks läbi spordikomisjoni võlgade katteks ja eraldised otsustab spordikomisjon,» lisas ta.