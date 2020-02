Võru vutiklubi ehitab staadioni kõrvale tribüüni

Tänavu kümneaastaseks saava Võrumaa suurima jalgpalliklubi eesmärgiks on koguda 1. juunini kestva annetuskampaaniaga 25 000 eurot, mis kataks tribüüni ehitamisel suure osa klubi omaosalusest. Tribüün läheb maksma veidi üle 60 000 euro, millest 25 000 eurot on lubanud anda Võru linnavalitsus, ülejäänud osa jääb klubi kanda.

Katusega tribüünile tuleb umbes 250 istekohta ning need on ka tagant ja külgedelt tuule eest kaitstud. Ehitust plaanitakse alustada märtsis ning tribüün peaks valmima aprillis.

Võru FC Heliose tegevjuhi Jaanus Vislapuu sõnul pingutab klubi kõvasti selle nimel, et Võrumaa jalgpallikogukonnale parimaid võimalikke tingimusi pakkuda.

«Praegu on pealtvaatajatel kevadel ja sügisel viletsa ilmaga väga ebamugav. Samuti on halb lapsevanematel, kes tahaks oma laste trenni ajal kohal olla ja seda jälgida. Lisaks saavad mängijad panna tribüünile oma riideid, kotte ja muud varustust,» ütles Vislapuu.

Vislapuu on seda meelt, et kui luua Võrus järjest paremad sportimise ja vaba aja veetmise võimalused, siis ühel heal päeval tulevad laia ilma läinud noored ka Võrru tagasi ja leiavad põhjuse siin pere luua ja lapsi kasvatada. «Usun, et kui kõik ettevõtted nii mõtleks, oleks Võrumaa tulevik palju helgem,» lisas ta.