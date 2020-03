Tellijale

Vallavanem kuulutas jaanuari lõpus välja konkursi, et leida sobiv inimene täitma Rõuge vallavanema ülesandeid seni kuni valitud vallavanem viibib lapsehoolduspuhkusel. «Me otsime vallavalitsuse liiget, aga inimene peab algusest peale teadma, et see vallavalitsuse liige, keda otsime, on vallavanema asendaja,» selgitas Koger umbes kuu aja eest. «Valitav inimene määratakse vallavanema käskkirjaga vallavalitsuse liikmeks, just nii täpselt see on.»