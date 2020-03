Tomi Saluveer: viljamehed viiruse vaevas

Ometi on talunike murede laekas uus võõramaine ja mõru pill, milles ei saa süüdistada ei ilma ega põllumeest, vaid kogu maailmas möllavat viirusepaanikat. See mõjutab ka põllumajandust.

Esmalt sattusid löögi alla teravilja ja rapsi maailmaturuhinnad, mis aasta algusest langenud nagu puud sügistormi ajal. Teravilja börsihinnad on viimastel nädalatel vähenenud katastroofiliselt. Näiteks rapsi tonnihind on maailmaturul kukkunud nädalaga enam kui 20 eurot, teravilja hind seitse-kaheksa eurot.

Rapsi hind oli veel jaanuari esimesel nädalal 420 eurot tonni eest, möödunud reedel sulgus börs aga hinnaga 378 eurot. Lühikese ajaga langus seega 42 eurot. Teravili ja nisu on langenud 196-eurolt 187-le. Põllumehed on kindlad, et hinnalangus on seotud uue viirusega, mis mõjutab ka põllumajandussektorit.