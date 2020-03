Marek Käis: sodijad tihti teisiti ei oskagi

Tuleb tõdeda, et ega selles arvamuses paraku miskit uut ei olnud. Ikka tahab keegi, et karistav politseinik oleks see, kes maailma ravib. Kuid selge on, et ühtki sotsiaalset või alkoholiga seotud probleemi trahviga ei ravi. Veel kaugemal tegelikkusest on see, kes tõsimeeli väidab, et pätipoisse parandab vaid vangla.

Olles korrakaitses askeldanud alates Eesti riigi taasloomisest, olen veendunud, et tühja see karistamine number üks võluvits on. Lahendusi tuleb otsida ikkagi laiemalt, alustades igapäevasest koostööst ja lõpetades meie kõigi pisikeste tegudega. Need kommentaariumis välja karjutud «kalkarid ja tondid» on ka osa meie kogukonnast ning nende peale näpuga näidates me seda probleemi kuidagi ei ravi ega neid inimesi aita.

Muidugi võiks alkoholi kuritarvitamist olla palju vähem, sest ka meie kõige töisemad päevad saabuvad, kui on sotsiaaltoetuste ja pensionide päevad. Ei ole ju saladus, et selle pisikese rahalaeva saabudes juuakse kodudes vahel nii, et maa on must. Tihti tehakse seda laste juuresolekul ning saladus pole seegi, et alkohol viib pahatihti ka vägivallategudele. Paraku pannakse neidki toime laste silme all, kus lisaks täisealisele ohvrile sageli vaikiva kannataja rollis ka kismat pealt nägevad lapsed. Tõsi, avalikus ruumis joomist on aastate jooksul õnneks vähemaks jäänud ja siin on abiks olnud eeskätt kaamerad ja julged inimesed, kes taolist käitumist ei poolda.

Meie lastel pole häda midagi. Pigem näitab statistika, et suurimat ohtu kujutavad endast keskealised inimesed, kes sõidavad enim purjus peaga, kihutavad ja kaklevad, paistavad silma perevägivallaga.

Elame piirkonnas, kus elanike arv paraku mühinal langeb. Ka meie laste arv on kohati vähenenud tasemeni, kus seisame silmitsi ohuga, et ühel päeval peavad pisikesed koolid ja lasteaiad lastepuuduse tõttu oma uksed sulgema. Politseiniku ja kohaliku elanikuna tunnen, et koos tegutsedes suudaksime seda protsessi ehk pidurdada. Selleks aga oleks vaja välja tulla olukorrast, kus lahe üksteist süüdistada, ning kiuslikkuse asemel näha võimalust koostöös midagi paremaks muuta.

Olles olnud tegev ka hulga mänguväljakute planeerimisel ning spordivahendite soetamisel meie küladesse, olen ikka ja jälle kohanud seisukohta, justkui lapsed hakkaks neile loodut lõhkuma ja seal laamendama. Jah, neidki juhuseid on paraku olnud, aga üheskoos märgates, sekkudes ja selgitades saame igale lapsele lõpuks arusaadavaks teha, et võimalused on loodud just neile ja nende aja paremaks sisustamiseks.