Elupõline lasteaednik ei poolda vabakasvatust

Pool sajandit Põlva lasteaias Lepa­triinu töötanud Mare Värton usub, et koolieelikule on lasteaed sirgumiseks parim paik. «Kõige õigem on laps sõime tuua aasta ja kaheksa kuu vanuselt või siis mõni kuu hiljem. Hiljem on tal juba mingi arenguetapp – riietumisel, suhtlemisel – vahele jäänud,» ütleb pedagoog.