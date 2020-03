Talvepuhang pole saagilootusi vähendanud

Tellijale

«Põllumehed on sel talvel lihtsalt pääsenud, ilmad on kuude kaupa järjest sooja olnud – nii detsembris, jaanuaris kui ka veebruaris. Sel aastal on soodsad kuud õnnelikult ritta sattunud,» rääkis Põlvamaal asuva Oidermaa talu peremees Erki Oidermaa. «Kümnekraadise miinuse elavad taimed nii üle, et ei saa arugi. Praegu on lootused väga kõrgel, ma ei usu, et enam ka paksu lund tuleb.»