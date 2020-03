Karula piirkond sai oma veebilehe

Virtuaalne teejuht on loodud sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetusel kingituseks Eesti Vabariigile. EV100 programm võimaldas anda Jaan Lattiku mälestusele tema sünnikohas Karulas uue kvaliteedi, asetades kultuuripärandi tänapäevasesse võtmesse.

Karula kihelkonnas sündinud kirjaniku, usu-, haridus- ja poliitikategelase Jaan Lattiku sünnist möödus 2018. aastal 140 aastat. Üks tema kuulsamaid jutte on «Teejuht», kus ta on kirjutanud jäädavalt elavaks oma küla koerad. Väike karjapoiss (Jaan ise) juhatas jutus teed Karula kiriku juurde.

Kingituse idee oli luua «Teejuhist» inspireeritud ja moodsate infotahvlitega tähistatud rada marsruudil Mäkiste–Lüllemäe. Et rändajale Lüllemäel teed edasi juhatada, on loodud Lüllemäe raamatukogusse interaktiivne infokiosk Teejuht, mille sisu on nüüd leitav aadressi karula.ee kaudu veebis ka neile, kes alles plaanivad oma teekonda Karula kanti.