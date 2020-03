Termokaamerad tulevad nii lennujaama kui sadamasse

«Eesti ametkonnad on teinud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seni pühendunud tööd, mida kinnitab ka WHO tunnustus meie reaktsioonile esimese nakatunu puhul. Kindlasti peame veelgi enam pingutama olukorra selgitamisel ja võimalike ohtude kohta tasakaalustatud info jagamisel, sest viiruse levikule lisaks võib kahju sündida ka põhjendamatust hirmust ning eelarvamustest,» ütles peaminister Jüri Ratas.

«Riik lähtub põhimõttest, et inimeste tervise kaitsmine on kõige olulisem,» rõhutas sotsiaalminister Kiik. «Eestis on tehtud üle 70 testi ning hea meel on tõdeda, et olukord on stabiilne ja teadaolevalt uusi nakatunuid ei ole lisandunud. Samas peame riigina olema valmis ka halvemaks olukorraks ja vastavaid ettevalmistusi tuleb teha juba täna.»