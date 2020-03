Tsirguliina kool ja lasteaed liidetakse

Ühendõppeasutuse loomine on tingitud laste arvu vähenemisest piirkonnas. Kümne aastaga on Tõlliste piirkonnas lasteaialaste hulk kahanenud 64 lapselt 32-le. Neist kaheksa alustab sügisel kooliteed ning teadaolevalt on lasteaeda juurde tulemas 5 last.