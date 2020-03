Põlva šokirokkarid: läheb nüpeldamiseks

Põlvas alguse saanud Winny Puhh on võtnud eesmärgiks esineda nii harva kui võimalik, Tartu-kutsungile nad siiski vastu seista ei suutnud. Solist Indrek Vaheoja tunnistas: «Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, tekitas ERM kontserdikohana esimesel hetkel meis palju rõõmu. Pika pausi järel on väga hea meel oma koduses Lõuna-Eestis üks korralik spektaakel püsti panna. Kui aga selgus, et saame seekordsed esinemiskostüümid ise ERMi arhiividest ja ladudest välja valida, hakkas tuju ikka eriti heaks minema. Tulge kontserdile, inimesed, läheb nüpeldamiseks!»