Muredega tähelepanu pälvinud Taheva sanatooriumi nõukogu sai uued liikmed

Vallavalitsuse 27. veebruari korraldusega kutsuti nõukogu liikme kohalt tagasi keskerakondlased Jüri Konrad, Igor Jallai ja Külliki Siilak ning parteitud Sulev Trahv ja Marje Laretei.

Uuteks liikmeteks valiti Rena Hiob (ametlikult EKRE, kuid enda sõnul parteitu, seos võib pärineda Rahvaliidu aegadest – toim), Lagle Tikk (parteitu) ja Monika Rogenbaum (erakond Isamaa).

Hiljuti asevallavanema kohalt taanduma pidanud Jüri Konrad ütles saate «Kuuuurija» loo kohaselt, et tegu on poliitilise kättemaksuga ja ta vabastati oma positsioonilt seetõttu, et julges saate tegijatega rääkida. Lõuna-Eesti Postimehele ütles ta, et ei saa sõna «kättemaks» kasutamist kinnitada. «Et see on saate eest kättemaks, ma ei ütleks. Poliitiline on ta muidugi, need on poliitilised kohad ja poliitiline ärategemine. Eks see nii on, kui oled vastavalt koalitsioonis või opositsioonis. Saan öelda, et oleme teinud sanatooriumi heaks maksimaalselt, mida oleme suutnud. Püüdnud kõigest hingest, et asjad areneksid.»

Valga asevallavanem Enno Kase lausus, et sanatooriumi senise nõukogu tagasi kutsumine oli ametis oleva vallavalitsuse üksmeelne otsus. «Vallavalitsusele on alates selle aasta algusest laekunud teateid, et Taheva asenduskodus võib olla teatud probleeme. Kuna tegemist on eraõigusliku asutusega, ei saa vald alustada järelvalvet ja kontrollida, kas asenduskodu juhtimine ja töökorraldus on kooskõlas asutusele pandud ülesannetega, milleks on kasvandike turvalisuse ja heaolu tagamine,» lausus Kase.

«Valla sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre pöördus sotsiaalkindlustusameti poole ettepanekuga Taheva asenduskodus järelvalve algatamiseks. SKA hinnangul aga peaks asutuse sisemise töökorralduse hindamisega ja reguleerimisega tegelema asutuse nõukogu. Senine nõukogu pole vajalikke samme astunud, ehkki keeruline olukord on asutuses kestnud juba ligi kaks kuud. Vallavalitsus usub, et uus nõukogu võtab oma ülesandeid tõsiselt, seda enam, et tegemist on kohalikule kogukonnale olulise asutusega,» lisas asevallavanem.

Nõukogu värske liige Monika Rogenbaum, kes kuulub koos Reformierakonna ja SDEga Valgas uut koalitsiooni kokku panevasse seltskonda, ütles, et tema näeb asju Taheva piirkonna elaniku vaatepunktist.

Rogenbaum lausus, et sihtasutuse Taheva Sanatoorium lõi 2004. aastal Taheva vald eesmärgiga päästa endise Taheva lastesanatooriumi kompleks sulgemisest, luua kohalikele elanikele töökohad ning osutada kvaliteetseid sotsiaalteenuseid. «Juhtimine oli poliitikavaba, töötati kohalikest inimestest koosneva meeskonnana asutuse päästmise ja ülesehitamise nimel. Haldusreformijärgne Valga vald politiseeris aga organisatsiooni kiirelt, nõukogusse ei jäänud ühtegi Taheva piirkonna inimest. Küll aga nimetati sinna kolm keskerakonna ja kaks reformierakonna esindajat (Trahvi ja Laretei esitas nõukokku Rogenbaumi sõnul Reformierakond – toim). Olen hoolekandeasutuse politiseerimist järjekindlalt tauninud ja korduvalt oma seisukohta ka avalikkusele väljendanud.»

Senise koalitsiooni lõppemine võimaldas Rogenbaumi sõnul olukorda muuta. Vallavalitsus asendas nõukogu liikmed Taheva piirkonna inimestega. «Uue nõukogu esmane tegevus on asutuses kõikehõlmava revisjoni läbiviimine, et saada erapooletu, põhjalik ja igakülgne ülevaade olukorrast. Selleks on nõukogu asunud läbi töötama erinevaid dokumente ning teinud asutuses ringkäigu. Kohalike inimestena on nõukogu liikmed motiveeritud panustama piirkonna arengusse ja hoidma sotsiaalasutuse poliitikavaba.»

Nii Eesti Ekspress kui Kanal 2 eetris jooksev telesaade «Kuuuurija» tegid hiljuti loo sellest, kuidas noor mees viis Taheva asenduskodust kaasa lapsi ning soovis pääseda telesaatesse looga, kuidas ta päästab asenduskodus väidetavalt piinatud lapsi. Laste ärajooksmist on esinenud siiski ka pärast seda, kui politsei oli neid kaasa viinud mehe kinni pidanud.