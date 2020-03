Maris Frosch jõudis ringiga tagasi vallavalitsusse

Otepää vallavalitsuses on 2. märtsist tööl uus arendusjuht – Maris Frosch.

Vastne vallaametnik on Otepäält pärit, 2004. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala. Aastatel 2004-2006 töötas ta Otepää vallavalitsuses turismi- ja arendusspetsialistina. Hiljem on ta osalenud ka Otepää vallavolikogu turismikomisjoni töös ning tegev olnud eraettevõtluses. Aastatel 2015–2019 saatis ta oma abikaasat, Eesti suursaadikut Ants Froschi, välislähetuses Rumeenias. Maris Frosch on ka MTÜ Otepää Aedlinn üks eestvedajatest.