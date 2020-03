Jaan Rapp: parem õudne lõpp...

Kolmandaks tekitasid pidevad teated meeskonna kaotustest juba teatava mainekahju ka Valga vallale. Kohtasin suhtumist, et mis ühest väikse koha meeskonnast ikka tahta... Hoolimata sellest, et paljude mängijate side selle väikse linnaga, mille klubi eest nad väljas olid, piirdus vaid ajutise peavarju ja nimega spordisärgil.

Valga vallavanem Margus Lepik rõhutas aasta algul, et on suur asi, kui linnal-vallal oma esindus meistriliigas on ja omavalitsujuhina peab ta oluliseks sellist tiimi toetada. «Kui Valka tuleb mõni muu meistriliiga klubi, siis arvan, et valla kohustus on ka teda aidata,» ütles Lepik volikogu istungil.