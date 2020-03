Heino Laiapea: valla raha tuleks kasutada otstarbekalt

Rahast veel. Eelarve eelnõus vähendati lumetõrjele esialgu eraldatud raha 15 000 euro võrra ning lisati sellest 8000 külade arendamiseks ja 7000 spordile. Kuna Võrstjärve mängude kulude rehkendust pole tehtud, tundub, et neid ei tule. Veel oli eelarves lahtine summa 40 000, mille vald peaks maksma suvel kontserdi korraldamise eest Tõrva keskväljakul. Kas kontsert tuleb, pidavat selguma 15. märtsiks. Ettepaneku eelarve vastvõtmine edasi lükata, kuni on selgunud suurkontserdi korraldamine, hääletas volikogu maha. Kuid kas vallarahvale on üldse sellist uhket kontserti vaja või võiks seda summat kasutada pigem mitmesuguste väiksemate ürituste tarbeks? Tõrva on nagu väike küla ja inimesed väärtustavad esinejaid, kellega nad suudavad samastuda. Linnarahvale on oluline kogukonna kogemus kohalikelt üritustelt. Eakas volikoguliige aga teatas resoluutselt, et suurkontserti on vaja valla mainele. Sellise kontserdi korraldamine on siiski pigem ettevalmistus valimisteks – et olla pildil. See pole mitte ainult minu mõte.