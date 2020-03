Sidemed Saksamaaga tihenevad

Maavanem Jan Peter Schröder on Segebergi maakonna ja Põlvamaa suhteid hoidnud oma ametiaja algusest peale, seega viis aastat, Rüdiger Jankowski aga 25 aastat – peaaegu sõprussuhete loomise algusest.

«Algul organiseerisime abisaadetisi Põlvamaale. Õnneks need halvad ajad ei kestnud kaua. Lõpuks ütlesid põlvamaalased ise, et ärge tooge meile enam kala, vaid tooge õng. See oli kas 1996. või 1997. aastal. Sellest ajast algaski partnerlussuhe nii organisatsioonide kui inimeste vahel,» meenutas Jankowski.