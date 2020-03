Otsitakse nakatunud eestimaalasega koos reisinuid

Teisipäeval tuvastatud nakatunu on Eesti inimene, kes alustas oma reisi Bergamost, saabus lennukiga Riiga ja sealt sõitis oma autoga koju. «Oleme suhelnud Läti kolleegidega, kuna tegemist oli Läti lennuga. Seal võtab Läti kasutusele oma tavapärased meetmed, kuid ootame lätlastelt ka reisijate nimekirju nende kohta, kes olid nakatunuga samal reisil ja on saabnud Eestisse. Seejärel võtame nendega ühendust ja anname neile nõu, kuidas edasi toimida,» ütles Öpik.

Ta lisas, et kontaktandmed peaksid peagi laekuma. «Esimese nakatumisjuhtumi asjus on jälgimise all üheksa inimest. Lätis toimunud nakatumise juhtumiga seoses, kus nakatunu Eestisse ei tulnud, kuid viibis koos eestimaalastega, on jälgimise all 14 inimest. Teise nakatumisjuhtumi osas nakatunuga kokkupuutunute nimekirju veel ootame.»