Psühholoog soovitas endale peegli ees tere öelda

Väärikate ülikooli loengul Valga kultuuri- ja huvialakeskuses rääkis Toivo Niiberg tervisest ja väärikast vananemisest.

Niiberg on koolitaja, aiandusteadlane, psühholoog, kirjanik ja ka hingeteadlane – nagu ta ise on öelnud. peamised uurimisvaldkonnad on taimefüsioloogia, puuviljandus, aiasaaduste säilitamine ja taimekaitse, samuti lapsepsühholoogia probleemid ja peresuhted. Ka on ta välja andnud hulga raamatuid. 65. eluaasta künnisele jõudnud Niiberg on töötanud enam kui 40 aastat õpetajana ja üle 35 aasta psühholoogilise nõustajana.

Viimased viis aastat on olnud tema põhitöökoht Maarja küla Põlva lähistel, kus tal on ligi veerandsada hoolealust, kellest kolmandik on autistid, kolmandik Downi sündroomiga ja kolmandik sügava vaimupuudega noored. «Saan praegu teha asju, mis mulle meeldivad, ja Maarja külas meeldib mulle väga: olen seal vajalik,» rääkis Niiberg.

Samuti on ta õpetaja Räpina aiandukoolis. Räpinas teeb Niiberg ka katseid erinevate taimedega ja ravimtaimedega: proovib, kuidas eri liigid meie tingimustesse sobivad ja kuidas ravimtaimed meie tervist toetavad.