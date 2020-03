Lapsed käisid vallamajas nõu pidamas

Lasteaia direktori Maila Rajametsa sõnul oli vallavalitsuse külaskäik õppealajuhataja Maarja Viksi väärt idee, mis kasvas välja küsimusest: kui on Valga vald, siis kas on ikka veel olemas ka Valga linn? Sellest omakorda tuli mõte ekspertidelt muudki küsida. «Ja kes teaks neid asju paremini, kui inimesed Valga vallavalitsusest. Õnneks töötavad seal ka meie kaks väga toredat lapsevanemat: Iivika ja Lenna.»

Anni Teetsmann rääkis jäätmete sorteerimisest ja käitlemisest ja sellest, miks see kõik õigupoolest vajalik on. «Olen täiesti kindel, et kui õpetaja neid asju räägib, siis meelde jääb vähem, nüüd said lapsed ikka kohal käia ja palju uurida ning neile väga meeldis,» märkis Maila Rajamets.