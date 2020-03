Põlvamaa hooldekodude juht: keelusilt ei takista kedagi

Põlva ja Ahja hooldekodu juht Aet Olle lausus, et kaalub ustele hoiatussildi kleepimist, et inimesed võimaluse korral omakseid ei külastaks. Olle kogemus ütleb aga, et silt ei takista kedagi. «Ikkagi tulevad inimesed sisse – nad ei austa absoluutselt hooldekodu palvet!» lausus ta.