Laastav vihm sundis Haanja maratoni ära jätma

«Kui ilmaprognoosi vaadata, siis kriitilise tähtsusega on neljapäev, kus lubab väga palju sademeid ja need peaks tulema kõik vihmana. Siis on näha, mis rajast järgi jääb ja kui suurel lõigul me suudame maratoni teha,» rääkis Eiche pühapäeval.