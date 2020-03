«Miks pole leidnud rahu sa, miks olen sulle pinnuks ma?»

Tellijale

Luuleanni esitlemisele eelnes endise Otepää vallavalitsuse planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alteri teabenõue. Nimelt andis 10. veebruaril vald kodulehel teada, et vallavalitsuses on poole kohaga tööl spordispetsialist. «Palun teavet, millal otsiti valda spordi­spetsialisti (ehk nn töökuulutus) ja kas seda üldse avalikult tehti. Otepää valla veebilehelt leidsin, et viimati on spordi­spetsialisti otsitud 2019 aprill,» märkis kodanik teabenõudes. «Mistõttu on raske uskuda, et aprill 2019 konkursi raames otsitav isik on tööle vormistatud 2020 veebruar. Kui see nii on, siis palun saata dokument, mis seda tõendab.»