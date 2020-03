Natuke segane emme ja viis last metsas

Üksinda viit last kasvatav Kadri Laube tunnistab, et on päris üksi vaid metsas, kuhu ta aeg-ajalt spetsiaalselt üksi olema läheb.

Pärast viienda lapse sündi mõistis ta, et edaspidi tuleb oma sõnadega ettevaatlikum olla. Eks olnud see mõeldud ju keskkoolitüdruku ülemeeliku naljana, et «ükskord on mul viis last, istun Kõrvipalus trepil ja mängin pilli», kuid just nõnda on rahvamuusik Kadri Giannakaina-Laube (38) elu kujunenud.