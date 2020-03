Küsitlus: kui oluline on tähistada naistepäeva?

Jana Kikkas, kohvikupidaja

«Kindlasti on see ilus ja armas päev. Eelmisel aastal osteti meilt siis päris palju kooke kaasa. Telliti ka ette. Just mehed olid põhilised ostjad ja tellijad.

Samas, kui võrrelda sõbrapäevaga, siis tundub, et seda tähistatakse rohkem kui naistepäeva.»

Ester Karuse FOTO: Arvo Meeks

Ester Karuse, Riigikogu nõunik

«Vanasti oli see päev suursugusem, eriti vene rahvusest naistele. Aga tore ikka, kui peetakse meeles lilleõie või šokolaadiga. Ega ma muud ootagi. Kord aastas pole ju palju naisi meeles pidada.»

Ene Kaas FOTO: Arhiiv

Ene Kaas, rahvamaja juhataja

«Viimasel ajal on jäänud see natuke tagaplaanile, nõukogude ajal oli tõeliselt suur püha. Kuna see langeb aga peaaegu kokku mu sünnipäevaga, saan sel ajal ikka lilli ja alati polegi oluline, kas need on sünnipäeva- või naistepäevalilled. Eks see üks märkamise päev ole.»

Annela Laaneots FOTO: Arved Breidaks

Annela Laaneots, sootska, kultuuripealinna regionaalne koordinaator

«Ikka on tore, kui inimesed üksteise vastu kenad on. Pühad on kõik olulised: tore, kui osatakse elust rõõmu tunda.»

Iina Kalbri FOTO: Arvo Meeks

Iina Kalbri, õpetaja ja koolitaja

«See on meeldiv päev, kus Eesti naised saavad tähelepanu, mida neil pahatihti napib. Vahepeal oli see päev veidi põlu all, aga nüüd jälle olulisem. Ikka on tore, kui meeles peetakse. Ega pea ju naistele tooma punaseid nelke nagu vanasti. Praegu on lillepoodides nii hea valik: mõni nartsiss või tulp teeb sel päeval kindlasti igale naisele rõõmu.»

Sirje Päss FOTO: Arvo Meeks

Sirje Päss, muusikapedagoog