Contra tekstidest seati kokku kava naistele

«Contra on kirjutanud paljude ja väga erinevate naiste kohta. Seega paistab, et tema tekstide põhjal on tõeline naine see, kes irriteerib nii positiivselt kui ka negatiivselt ehk ei jäta külmaks. Midagi pole teha: naisteta mehed ei suuda; rääkigu, mida tahes,» tõdes mitme kontserdil kõlava loo viisi autor Vootele Ruusmaa.

«Mulle tundub, et Contra on oma luuletustes voolinud ristlõike kõigist Eesti pinnal kasvanud naistest, seda lausa alates aegade hämarusest. Seeläbi paistab tõeline naine pigem selline isepäine maavillane, kes linnaelu alles kompab,» lisas teine Contra tekstide viisistaja, Valgamaalt pärit näitleja Imre Õunapuu.

Lugude vahele kõlavad tekstid ja luuletused, mis samuti räägivad naistest just nii, nagu nad on: ilusad, erilised, hoolitsevad, targad ja õiglased.

Laulude esitajad on veendunud: naistepäeval, nagu ka igal teisel päeval, unistab iga normaalne mees, et naised oleksid tema ümber rõõmsad ja õnnelikud. Naistepäeval loodetakse aga muu hulgas ka seda, et ostetud lilled oleksid just need, mis naistele meeldivad ja et kogus oleks õige.