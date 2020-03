Valgamaa naine kerkis maailma esikümnesse

«Tänane sõit oli mulle väga-väga raske. Olin täiesti läbi juba stardis,» rääkis Lõiv pärast finišit. «Kannatasin väga ja kehal oli külm: sõin kõik oma geelid ja magneesiumi ära, et ehk see päästab mind, aga ei midagi. Olin nii läbi, et ei jõudnud isegi lõpuspurti teha, mis on olnud minu trump, ja kaotasin ühele konkurentidest finišijoonel.»