Setomaa toiduelamus jõuab 2,1 miljoni vaatajani

Saates peab saksa kokk maitse ja välimuse põhjal tegema järele toidud, mida sihtkohas pakutakse. Setomaale sõitis seda missiooni täitma Jan Hartwig. Tegu on Münchenis asuva kolme Michelini tärniga restorani Atelier peakokaga.

Maagõkõsõ peakokk Sirje Kruusamäe pakkus esmalt Hartwigile kodurestorani firmarooga: haugikotlette. Lisaks sibulapirukat, millega Kruusamäe on korduvalt Seto Kuningriigi pirukameistriks valitud. Laualt ei puudunud ka Setomaa tunnustoit sõir. Järgmisel päeval pidi Hartwig Maagõkõsõ köögis ise samad road valmis tegema. Enne sai ta käia hankimas toiduaineid, mida arvas vajavat.

«Selline tele-show oli esmakordne kogemus: väga põnev, aga ka väsitav, sest kaadreid tuli korduvalt filmida,» kommenteeris Sirje Kruusamäe. «Hartwigil oli kõige raskem aru saada, mis on sõir. Ega ta vist polekski ära arvanud, millest see tehtud on, kui poleks Võrus turunaistelt uurinud. Värske haugi andsime talle ka kätte, seda poleks saanud turunaistelt ostagi.»