BBC uuris Setomaa muresid

Lugu «Eesti-Vene piir, mis on muistse rahva pooleks rebinud» räägib nii ausalt piiriala muredest, et seda tasub lugeda igal eestlaselgi.

«See on midagi palju enamat kui mure,» nentis kogukonna üks juhte Õie Sarv, rääkides ajakirjanik Rachel Dobbsile setode lõhestatusest Eesti ja Venemaa vahel. «Justkui juured oleks läbi lõigatud.» Sarv ise on lapsepõlve veetnud praegustel Vene aladel.

Dobbs rõhubki sellele, et range piir keset muistseid elualasid on põlisele setole väga raske. Euroopa Liiduga liitumine ning Venemaa viimase aja viisapoliitika on rahvale teinud keeruliseks isegi Pihkva oblastis asuvate haudade külastamise.