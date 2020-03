Aab: hädaolukordade lahendamise võti on koordineeritud koostöö

"Pärast novembrikuu Kagu-Eesti tormi on erinevad ministeeriumid ja nende allasutused analüüsinud kitsaskohtasid ning välja töötanud võimalikud lahendused," tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. "Meenutan, mida ütlesin pärast tormi ja kordasin mõned päevad tagasi – nii riigiasutused, elutähtsate teenuste osutajad kui ka kohalikud omavalitsused peavad üle vaatama kriisiolukordadeks valmistumise kavad, et tagada hästi toimiv koostöö. Kriisiolukordades tuleb tegutseda, mitte targutada."

"Iga kriisi lahendamisel peab olema keskne koordinaator, kes suunaks riigi, omavalitsuste ja nende allasutuste ning ettevõtjate koostööd. Seetõttu on oluline määrata ka piirkonnas juhtiv asutus, kes näeks ka suuremat pilti," ütles minister Aab. "Juhtiv asutus kogub ja vahendab ka infot, mis peab olema kättesaadav nii elanikule, ettevõtjale, kohalikule omavalitsusele kui ka riigile. Mina näen, et seda rolli peaks täitma keskseks koordinaatoriks määratud amet, tormidega tegeledes näiteks päästeamet ja tervisega seotud sündmuste puhul terviseamet. Valitsuskabinet nõustus, et see tuleb täpsemalt määrata hädaolukorra seaduses."