Ratas arutas Võrumaal ettevõtluse arendamist ja kriisidega toimetulekut

Kohtumisel Võru linnapea Anti Allase, volikogu esimehe Ülo Tuliku ja abilinnapea Toomas Sarapuuga kõneldi eelkõige linna arenguplaanidest. „Võru linn on tugev maakonnakeskus, kuid nagu mitmetes teistes Eestimaa piirkondades, on väljakutseks elanikkonna kasvatamine,“ nentis Ratas kohtumisel. Peaministri sõnul on tal hea meel näha, et Võru linn olnud väga aktiivne linnaruumi ja haridusvõrgu arendamisel. Rahvaarvu kasvatamiseks ja uute töökohtade loomiseks tuleb aga varasemast rohkem tähelepanu pöörata ettevõtluskeskkonna toetamisele.

„Võrul on kõik eeldused kujunemaks Kagu-Eesti tugevaimaks tõmbekeskuseks. Pikk ajaloo- ja kultuuripärand ning loodulikult kaunis koht – Tamula järve kallas – pakuvad Võru linnale suurepärase võimaluse arendada turismiteenuseid ning tõsta seeläbi kõigi elanike heaolu,“ lausus peaminister.

Pikemalt oli kohtumisel juttu omavalitsuste võimest kriisidega toime tulla. „Möödunud aasta sügistormi poolt põhjustatud elektri-, vee- ja sidekatkestused mõjutasid paljusid Eestimaa inimesi, seal hulgas Võrumaa elanikke. Need sündmused aitasid mõista meie tugevusi ja nõrkusi loodusõnnetustega toimetulemisel. Kõige olulisem on see, et riik on omavalitsuste kogemusest õppinud ning astunud konkreetseid samme, mis aitavad tagada elutähtsate teenuste toimepidevuse ka kriisiolukorras,“ kinnitas Ratas.

Päeva teises pooles külastas peaminister Taara sõjaväelinnakut, kus 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa, Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem major Indrek Sarap ning Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja kolonel Riivo Valge andsid ülevaate 2. jalaväebrigaadi ja Kuperjanovi pataljoni tegevusest, Kaitseväe akadeemia kutseõppest ning linnaku taristust. Ajateenijatega kohtunud peaminister tänas noori teenistuse eest rõhutades, et just nemad on Eesti kaitsevõime nurgakivi. „Loodan, et reservteenistusele lisaks leiab teist nii mõnigi ka edaspidi tahtmist läbi laia riigikaitse panustada meie kõigi turvalisuse hoidmisse,“ sõnas Ratas.