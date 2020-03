Politsei aitab riigipiiril jagada terviseameti informatsiooni

«Terviseamet on koroonaviiruse kohta koostanud infomaterjali, mis on avalikkusele kättesaadavaks tehtud, lisaks toimub otsepostitus. Politsei ülesandeks on avaliku korra tagamine ja piirivalve valdkonna asjade korraldamine ning nende abil on riigil suurem tõenäosus jõuda vahetu kontaktini igas piiripunktis, sealhulgas isikuteni, kes saabuvad Eesti vabariiki riskipiirkondadest,» kirjutas terviseameti peadirektor Merike Jürilo eile saadetud ametiabi palves.